2020-01-13T12:29:27+03:00
Происшествия

Пуровчанка испортила себе репутацию в городском кафе

На ранее не судимую 48-летнюю женщину завели уголовное дело
Анна Полякова
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Пуровчанка испортила себе репутацию в городском кафе Фото: pixabay.comПуровчанка испортила себе репутацию в городском кафе Фото: pixabay.com
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Сотрудники отдела уголовного розыска пуровской полиции выяснили личность подозреваемой в краже, произошедшей в городском кафе в декабре 2019 года. Как оказалось, в чужую сумку для документов залезла ранее не судимая 48-летняя жительница Тарко-Сале Пуровского района.

О пропаже 20 тысяч рублей местным правоохранителям сообщила женщина, которая в этот день тоже отдыхала в кафе. В какой-то момент она оставила сумку без присмотра, этим и воспользовалась злоумышленница. Когда за ее действиями никто не наблюдал, она похитила деньги. В полиции дамочка призналась в краже, похищенные деньги выдала полицейским добровольно.

Тем не менее, на нее завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Пока же с нее взяли подписку о невыезде, расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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