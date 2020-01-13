2020-01-13T11:57:37+03:00
Общество

В Лабытнанги открылся современный приют для животных

Горожане выбрали сообща ему название
Анна Полякова
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В Лабытнанги открылся современный приют для животных Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги открылся современный приют для животных Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги открылся уникальный для Ямала приют для бездомных животных. Он расположился в здании бывшего кернохранилища.

Это многофункциональный комплекс, где, помимо ветеринарной помощи животным, будут предоставляться парикмахерские услуги. Здесь же откроется гостиница для питомцев.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ямал», название приюту выбирали всем миром. Голосование проходило в несколько этапов на портале «Живём на Севере». В результате именоваться он будет так - «КотоПёс».

Сегодня, 13 января, с 16:00 до 20:00 в приюте состоится день открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться с местом и условиями содержания собак и кошек. Именно здесь в ближайшем будущем жители города смогут найти самого верного и любящего четвероногого друга.

Напомним, с 2020 года законодательством предусмотрено создание в муниципалитетах приютов для животных. Депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов ранее при осмотре приюта еще до его открытия рекомендовал главам ямальских муниципалитетов действовать на примере Лабытнанги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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