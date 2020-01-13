2020-01-13T11:31:55+03:00
Происшествия

Пьяная надымчанка обвинила таксиста в изнасиловании

Суд оштрафовал ее и обязал пройти лечение
Анна Полякова
Поделиться:
Пьяная надымчанка обвинила таксиста в изнасилованииПьяная надымчанка обвинила таксиста в изнасилованииФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Надыме суд назначил наказание местной жительнице за ложный донос о преступлении. Женщина заявила, что ее изнасиловал таксист.

Выясни лось, что 14 июля 2019 года пьяная надымчанка затеяла конфликт с водителем такси. В отместку она оболгала его, сообщив оперативному дежурному ОМВД России по ЯНАО по Надымскому району об изнасиловании.

Однако по результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. В то же время на женщину, которая, пыталась представить себя жертвой преступления, было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 105 000 рублей в доход государства. Кроме того, ее обязали пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, сообщает прокуратура ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровские школьники займутся распределением бюджета
Верующих к крещенским купелям в Лабытнанги привезут на автобусах
Пуровчанка испортила себе репутацию в городском кафе
В Лабытнанги открылся современный приют для животных
Пьяная надымчанка обвинила таксиста в изнасиловании
В Лабытнанги горожане обсудят дизайн-проект благоустройства бульвара Победы
Зимник Коротчаево – Красноселькуп возобновил работу после непогоды
В Тазовском начинается акция «Посылка солдату»
В Муравленко горел полигон ТБО и спасательный пост
Салехардцы в Старый Новый год выйдут на площадь гадать
Рецидивист в Ноябрьске убил обидчика женщин
На ямальской трассе автомобиль насмерть сбил человека и скрылся
На Ямале прогнозируют ухудшение погоды
В Новом Уренгое зажержали иностранца за распространение наркотиков
Мошенник рассказал надымчанке о несчастье в метро и выманил 100 тысяч
Погода на Ямале 13 января: потеплеет до -9 градусов
В Ноябрьске нашлась «маша-растеряша», посеявшая в торговом центре 10 тысяч рублей
Жителей Салехарда напугал алабай, нависающий над забором соседей
Погода на Ямале 12 января: к Анисье холода пришли
В Губкинском приступили к разработке концепции благоустройства пляжа
Спасибо, что не на голову: глыба льда рухнула на автомобиль жителя Салехарда
В Новом Уренгое оштрафовали мужчину, который обматерил полицейского в психдиспансере
Погода на Ямале 11 января: умеренный снег и метель
Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
В Ноябрьске открылась первая Инженерная школа на Ямале
В Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области