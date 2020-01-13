Пьяная надымчанка обвинила таксиста в изнасиловании
В Надыме суд назначил наказание местной жительнице за ложный донос о преступлении. Женщина заявила, что ее изнасиловал таксист.
Выясни лось, что 14 июля 2019 года пьяная надымчанка затеяла конфликт с водителем такси. В отместку она оболгала его, сообщив оперативному дежурному ОМВД России по ЯНАО по Надымскому району об изнасиловании.
Однако по результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. В то же время на женщину, которая, пыталась представить себя жертвой преступления, было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 105 000 рублей в доход государства. Кроме того, ее обязали пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, сообщает прокуратура ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU