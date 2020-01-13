Пьяная надымчанка обвинила таксиста в изнасиловании

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:31:55+03:00

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В Надыме суд назначил наказание местной жительнице за ложный донос о преступлении. Женщина заявила, что ее изнасиловал таксист.

Выясни лось, что 14 июля 2019 года пьяная надымчанка затеяла конфликт с водителем такси. В отместку она оболгала его, сообщив оперативному дежурному ОМВД России по ЯНАО по Надымскому району об изнасиловании.

Однако по результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. В то же время на женщину, которая, пыталась представить себя жертвой преступления, было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 105 000 рублей в доход государства. Кроме того, ее обязали пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU