Зимник Коротчаево – Красноселькуп возобновил работу после непогоды

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:57:33+03:00

Дорога доступна для полноприводных авто массой до 30 тонн

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Зимник Коротчаево – Красноселькуп, закрывшийся накануне по метеоусловиям, вернулся в работу. Движение по сезонной трассе возобновилось в 08.00 13 января. Дорога доступна для полноприводных авто массой до 30 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, движение по зимнику Надым – Салехард открыто с 10.00 12 января. Допускаются полноприводные авто до 10 тонн. Трасса Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открылась после непогоды 12 января. С 8.00 зимник работает для всех транспортных средств общей массой до 10 тонн.

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале еще не введен в эксплуатацию.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU