В Тазовском начинается акция «Посылка солдату»

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:41:43+03:00

В пункт сбора можно принести продукты и предметы первой необходимости

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В Тазовском 13 января стартует патриотическая акция «Посылка солдату». Ежегодная акция, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, проходит в Тазовском районе уже в шестнадцатый раз. Присоединиться к ней может каждый житель поселка.

В пункт сбора можно принести продукты питания длительного хранения, а также предметы первой необходимости, такие как зубная паста, носовые платки, тетради и ручки. Акция будет проходить до 3 февраля включительно, сообщает районная администрация.

К слову, срочную службу в рядах Вооруженных сил России сейчас проходят более 40 тазовчан, каждый из которых получит весточку с родной земли – посылку со сладостями и необходимыми вещами.

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ИСТОЧНИК KP.RU