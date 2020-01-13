В Тазовском начинается акция «Посылка солдату»
В Тазовском 13 января стартует патриотическая акция «Посылка солдату». Ежегодная акция, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, проходит в Тазовском районе уже в шестнадцатый раз. Присоединиться к ней может каждый житель поселка.
В пункт сбора можно принести продукты питания длительного хранения, а также предметы первой необходимости, такие как зубная паста, носовые платки, тетради и ручки. Акция будет проходить до 3 февраля включительно, сообщает районная администрация.
К слову, срочную службу в рядах Вооруженных сил России сейчас проходят более 40 тазовчан, каждый из которых получит весточку с родной земли – посылку со сладостями и необходимыми вещами.
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ИСТОЧНИК KP.RU