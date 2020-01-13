2020-01-13T09:49:14+03:00
Происшествия

В Муравленко горел полигон ТБО и спасательный пост

Причина пожаров и ущерб устанавливаются
Анна Полякова
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В Муравленко горел полигон ТБО Фото: 89.mchs.gov.ruВ Муравленко горел полигон ТБО Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Муравленко на 333 км автодороги Сургут-Салехард 12 января горел полигон ТБО. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, бытовой мусор на территории свалки загорелся в 20:08. Больше часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. В ликвидации ЧП участвовали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль. Выгорело 20 квадратных метров полигона.

В это же время на территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба» произошло возгорание одноэтажного здания спасательного поста. В тушении пожара были задействованы десять человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС. В 20:58 пожар был ликвидирован. Огнем повреждено здание по всей площади. Причина пожаров и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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