В Муравленко горел полигон ТБО и спасательный пост

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:49:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Муравленко на 333 км автодороги Сургут-Салехард 12 января горел полигон ТБО. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, бытовой мусор на территории свалки загорелся в 20:08. Больше часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. В ликвидации ЧП участвовали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль. Выгорело 20 квадратных метров полигона.

В это же время на территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба» произошло возгорание одноэтажного здания спасательного поста. В тушении пожара были задействованы десять человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС. В 20:58 пожар был ликвидирован. Огнем повреждено здание по всей площади. Причина пожаров и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07

ИСТОЧНИК KP.RU