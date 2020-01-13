13 Янв. 2020 2020-01-13T09:16:26+03:00

Салехардцы в Старый Новый год выйдут на площадь гадать Фото: Администрация Салехарда

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Жители Салехарда готовятся отпраздновать Старый Новый год. Администрация ямальской столицы подготовила для горожан праздник, который состоится на площади у ЦКиС Геолог в понедельник, 13 января.

для тех, кто не хочет расставаться с новогодним весельем, ждут в назначенном месте в 19:00. Здесь состоится заключительное театрализованное представление посвященное празднованию Нового года «Здравствуй, Старый Новый год!»

Для гостей праздника подготовлена увлекательная программа. На площадке выступят артисты творческого объединения «Эксперимент», здесь же пройдут интерактивные конкурсы, новогодние колядки и шуточные гадания на валенке, рассказали в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU