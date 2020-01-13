Рецидивист в Ноябрьске убил обидчика женщин

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:33:41+03:00

После освобождения из мест заключения он был на вовбоде 3 дня

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске будут судить 30-летнего рецидивиста, который через три дня после освобождения из мест лишения свободы снова пошел на преступление. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Тело 34-летнего ноябрянин с множественными повреждениями в области головы и туловища было обнаружено в квартире 2 ноября 2019 года. Выяснилось, что накануне происшествия рецидивист во время беседы со знакомой узнал, что с ней жестоко обращается сожитель. От него достается и матери подруги. Вечером 1 ноября «защитник» обиженных женщин решил разобраться с извергом и пришел к нему домой. Возник конфликт. Гость избил хозяина, а затем скрылся с места преступления.

Во время оперативно-розыскных мероприятий его задержали и заключили под стражу. Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU