Рецидивист в Ноябрьске убил обидчика женщин
В Ноябрьске будут судить 30-летнего рецидивиста, который через три дня после освобождения из мест лишения свободы снова пошел на преступление. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Тело 34-летнего ноябрянин с множественными повреждениями в области головы и туловища было обнаружено в квартире 2 ноября 2019 года. Выяснилось, что накануне происшествия рецидивист во время беседы со знакомой узнал, что с ней жестоко обращается сожитель. От него достается и матери подруги. Вечером 1 ноября «защитник» обиженных женщин решил разобраться с извергом и пришел к нему домой. Возник конфликт. Гость избил хозяина, а затем скрылся с места преступления.
Во время оперативно-розыскных мероприятий его задержали и заключили под стражу. Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU