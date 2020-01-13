На ямальской трассе автомобиль насмерть сбил человека и скрылся

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:48:26+03:00

На автодороге случилось две похожие аварии почти в одно и то же время

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На автодороге Новый Уренгой-Ямбург вечером 12 января с разницей в две минуты случилось два ДТП. В обоих фигурировал водители на неизвестных автомобилях, которые скрылись с мест аварий.

Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, в том и другом случае были сбиты пешеходы, двигающиеся по обочине. В результате одного ДТП пешеход получил различные травмы, вторая авария оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в которых один человек погиб и двое травмированы. С начала 2020 года в 139 зарегистрированных ДТП, погиб 1 человек и 10 травмированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU