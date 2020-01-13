На Ямале прогнозируют ухудшение погоды

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:48:04+03:00

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На Ямале 13 января прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на севере Надымского и Пуровского районов порывы ветра могут достигать 18 м/с. Будет облачно с прояснениями, днем пройдет снег. Днем в отдельных районах метель. Температура воздуха днем -7…-12°С, местами до -18°С.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

При сильных порывах опасность для людей опасными могут быть слабоукреплённые и ветхие конструкции. Возможно падение деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, порыв воздушных линий электропередачи.

Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU