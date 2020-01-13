2020-01-13T07:22:20+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое зажержали иностранца за распространение наркотиков

21-летнему гостю грозит 15 лет тюрьмы
Анна Полякова
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Полицейские не дали иностранцу распространить в Новом Уренгое наркотики Фото: 89.мвд.рфПолицейские не дали иностранцу распространить в Новом Уренгое наркотики Фото: 89.мвд.рф
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Полицейские не дали иностранцу распространить в Новом Уренгое наркотики. 21-летнего жителя ближнего зарубежья задержали 31 декабря 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий около жилого дома.

При личном досмотре у него обнаружили 7 свертков с порошком. Кроме этого, в мобильном телефоне была информация о тайниках-закладках, в которых нашли еще 7 таких же свертков.

Подозрения полицейских подтвердили эксперты – содержимым оказалось «синтетика» общей массой около 8 грамм. Наркотики молодой человек собирался сбыть в Новом Уренгое.

На ранее не судимого приезжего завели возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

Ему грозит лишение свободы на срок до 15-и лет. Пока же его заключили под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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