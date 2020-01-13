Мошенник рассказал надымчанке о несчастье в метро и выманил 100 тысяч

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:28:56+03:00

Мошенник рассказал надымчанке о несчастье с девочкой и выманил 100 тысяч Фото: pixabay.com

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Мошенник сыграл на материнских чувствах, чтобы выманить крупную сумму денег у доверчивой женщины. Надымчанка поверила, что общается с сыном, живущим в другом городе, когда слушала жуткую историю по телефону.

Аферист 6 января позвонил 54-летней северянке и сообщил, что случайно столкнул девочку в метро, та выжила, но получила травмы. После этого молодой человек, который представился женщине сыном, передал трубку неизвестному мужчине, якобы следователю. Тот пояснил, что есть возможность договориться с родителями девочки и компенсировать травмы. Он предложил для решения возникших у ее сына проблем перевести 250 тысяч рублей.

Встревоженная женщина перевела на указанные реквизиты все, что у нее было - 105 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что ее жестоко обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU