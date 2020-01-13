13 Янв. 2020 2020-01-13T05:28:06+03:00

Погода на Ямале 13 января: потеплеет до -9 градусов Фото: Анна Полякова

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В понедельник, 13 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер южный 7 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, небольшой снег – в течение дня. Ветер южный 11 м/с.

В Новом Уренгое -12 градусов, пасмурная погода, периодически - снег. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме - 11 градусов, пасмурно, снег – во второй половине дня. Южный ветер 10 м/с.

В Губкинском - 10 градусов, пасмурно, почти весь день будет идти снег. Ветер южный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 10 градусов, пасмурно, небольшой снег – в течение дня. Ветер южный 8 м/с.

В Муравленко -9 градусов, пасмурный день, снег. Ветер южный 10 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно, снегопад. Юго-западный ветер 6 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU