12 Янв. 2020 2020-01-12T15:11:10+03:00

В Ноябрьске нашлась «маша-растеряша», посеявшая в торговом центре 10 тысяч рублей. Фото: НЕтипичный Ноябрьск

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В Ноябрьске пользователи Интернета разыскивают девушку, которая 5 января 2020 с 14 до 15 часов в торговом центре «Ноябрьский» потеряла деньги в размере 10 тысяч рублей. Пост о «маше-растеряше» появился в паблике во «Вконтакте» под названием «Нетипичный Ноябрьск».

- Всем, кто узнал девушку, просьба сообщить: пусть она подойдёт на второй этаж ТЦ «Ноябрьский» к начальнику охраны или управляющей, - пишут нашедшие деньги пользователи.

И, как только что стало известно, девушка уже нашлась – ей деньги передали.

ИСТОЧНИК KP.RU