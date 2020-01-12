Жителей Салехарда напугал алабай, нависающий над забором соседей

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:07:09+03:00

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Жители Салехарда в паблике во «ВКонтакте» «Подслушано в Салехарде» пожаловались на огромного алабая, который «нависает» над забором. Горожане просят «спустить пёсика с небес на землю».

- Уважаемый сосед, прошу прощения, что это обращение не адресовано при личной встрече (по причине большого желания не быть завтраком для вашего домашнего питомца), потому пишу письмо. Убедительно и настоятельно, пока просим всей улицей, убрать снег за забором и спустить пёсика с небес на землю! Давайте не прибегать к мерам привлечения силовых структур и тем более, иного воздействия на сложившуюся ситуацию, - пишут соседи.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то решил, что автор поста прав и собака может напугать ребёнка (да и взрослых), а другие считают, что соседям просто не к чему больше прикопаться.

- А почему я должна идти и вздрагивать??? У меня детские фобии. Я такой же гражданин, - пишет Элеонора Музыкантова.

- Автор, с какой кстати человек должен убирать у себя снег по вашей прихоти? Собака на цепи и за ограждением. Вам реально докопаться не до чего? – возмущается Елена Касьянова.

Уберут ли алабая соседи – покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU