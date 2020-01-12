Погода на Ямале 12 января: к Анисье холода пришли

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:27:33+03:00

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На Ямале сегодня, 12 января, ожидается облачность, небольшой снег, местами без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-9 м/с. Температура воздуха ночью -18… -23°С, местами -12… -16°С. Температура днем -11… -17°С.

12 января по народному календарю – Анисьин День, который так прозвали в честь святой Анисии, которая жила в III-IV веках в Греции. Прозвище у этой Анисьи – желудочница, так как в этот день было принято резать свиней и варить желудки.

К «Анисье» усиливался мороз, поэтому на Руси говорили: «К Анисье холода пришли» и «Не проси у Анисьи тепла».

ИСТОЧНИК KP.RU