2020-01-12T07:27:33+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 января: к Анисье холода пришли

Днём до -13 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода на Ямале 12 января: к Анисье холода пришлиПогода на Ямале 12 января: к Анисье холода пришлиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале сегодня, 12 января, ожидается облачность, небольшой снег, местами без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-9 м/с. Температура воздуха ночью -18… -23°С, местами -12… -16°С. Температура днем -11… -17°С.

12 января по народному календарю – Анисьин День, который так прозвали в честь святой Анисии, которая жила в III-IV веках в Греции. Прозвище у этой Анисьи – желудочница, так как в этот день было принято резать свиней и варить желудки.

К «Анисье» усиливался мороз, поэтому на Руси говорили: «К Анисье холода пришли» и «Не проси у Анисьи тепла».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Салехарда напугал алабай, нависающий над забором соседей
Погода на Ямале 12 января: к Анисье холода пришли
В Губкинском приступили к разработке концепции благоустройства пляжа
Спасибо, что не на голову: глыба льда рухнула на автомобиль жителя Салехарда
В Новом Уренгое оштрафовали мужчину, который обматерил полицейского в психдиспансере
Погода на Ямале 11 января: умеренный снег и метель
Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
В Ноябрьске открылась первая Инженерная школа на Ямале
В Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области
На улицах Яр-Сале снегоуборочная техника работает безостановочно
Интернет-продавец посуды облапошил новоуренгойца на 22 тысячи рублей
В Яр-Сале построят новый микрорайон
В Лабытнанги три крещенские купели подготовят на реке Ханымей
В Антипаюте откроется общественная баня за 39 млн рублей
Мошенник фотографией мотора выманил у ямальца больше ста тысяч рублей
Грузоподъемность ледовой переправы через Обь повысилась
До конца года в Салехарде откроются три новых детских сада
Ямальцы стали чаще обращаться за юридической помощью
Надымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайте
Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре
На Ямале устанавливают личность погибшей при пожаре
Пуровские общественники претендуют на президентские гранты
На Ямале усилили меры социальной поддержки
На Ямале из-за штормового ветра закрыты все зимники
В новогодние праздники на Ямале стало на 138 жителей больше
В Ноябрьске школьники ездят в автобусах бесплатно
В Лабытнанги рецидивист зашел в открытую квартиру и стал подозреваемым в краже
Погода на Ямале 10 января: ожидается потепление и усиление ветра
В Новом Уренгое задержали мужчину, вонзившему отвёртку в грудь таксисту