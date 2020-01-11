2020-01-11T11:50:29+03:00
Общество

В Губкинском приступили к разработке концепции благоустройства пляжа

Горожане выбрали концепцию ямальца Расула Алиева
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Губкинском приступили к разработке концепции благоустройства пляжа. Фото: Правительство ЯНАОВ Губкинском приступили к разработке концепции благоустройства пляжа. Фото: Правительство ЯНАО
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Проект Расула Алиева по благоустройству городского пляжа в Губкинском получил максимальное число голосов (776) по итогам опроса на платформе «Решай!» портала «Живём на Севере». По словам молодого человека, его специальность – инженер-строитель, навыки создания проектов остались ещё со времён учёбы в архитектурно-строительном университете.

- Очень рад, что люди выбрали именно мою концепцию, у меня большой отрыв, - отметил Расул Алиев.

На втором месте расположился проект Наталии Шлемкевич (200 голосов), на третьем – проект Анны Ауст. Как отметил глава города Андрей Гаранин, вручая благодарственные письма и денежные сертификаты финалистам проекта, жителям города действительно небезразлична жизнь Губкинского.

- Благодаря горожанам мы выявили основные направления, как нужно будет благоустраивать территорию городского пляжа. На основании лучших предложений из каждого проекта составим общую картину и вынесем концепцию на обсуждение общественности. Хотим в формате открытого диалога с жителями решить, какой у нас будет пляж, - отметил он.

Высказать свои пожелания можно в Детской библиотеке 17 января в 18.30. После этого специалисты разработают техническое задание и создадут проект будущего пляжа Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Губкинском приступили к разработке концепции благоустройства пляжа
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