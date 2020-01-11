2020-01-11T11:32:58+03:00
Происшествия

Спасибо, что не на голову: глыба льда рухнула на автомобиль жителя Салехарда

Виталий Виноградов планирует подать в суд на управляющую компанию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Глыба льда рухнула на автомобиль жителя Салехарда. Фото: соцсетиГлыба льда рухнула на автомобиль жителя Салехарда. Фото: соцсети
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Житель Салехарда Виталий Виноградов в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте» рассказал о том, что на его машину с крыши упал снег. Теперь хозяину автомобиля придётся ремонтировать её, счёт за услуги составит 200 тысяч рублей. Правда, управляющая компания, которая занимается обслуживанием дома, не отвечает телефонные звонки.

По словам мужчины, неприятная ситуация произошла 9 января на ул. Совхозная. С крыши дома №15 на автомобиль Виталия свалилась глыба снега. В результате машина оказалась сильно повреждена.

После происшествия коммунальщики решили очистить крышу дома от снега. Сам мужчина собирается судиться с виновными в порче имущества.

- К счастью, снег приземлился не на голову прохожим, а на авто, - рассказал Виталий.

Как сообщили в городской администрации, в отношении управляющей компании проведут меры воздействия, чтобы таких ситуаций впредь не возникало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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