11 Янв. 2020 2020-01-11T09:16:48+03:00

В Новом Уренгое оштрафовали мужчину, который обматерил полицейского в психдиспансере Фото: Татьяна Коркина

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Новоуренгойский суд вынес решение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 38-летнего мужчины, который признан виновным в оскорблении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 19 октября 2019 года пьяный обвиняемый в помещении психдиспансера, в присутствии посторонних лиц, обматерил полицейского. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело, после расследования его направили в суд.

В декабре 2019 года суд вынес решение о признании мужчины виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что сотрудник правоохранительных органов, который находится при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделён соответствующими функциями.

ИСТОЧНИК KP.RU