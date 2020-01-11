В Новом Уренгое оштрафовали мужчину, который обматерил полицейского в психдиспансере
Новоуренгойский суд вынес решение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 38-летнего мужчины, который признан виновным в оскорблении представителя власти.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 19 октября 2019 года пьяный обвиняемый в помещении психдиспансера, в присутствии посторонних лиц, обматерил полицейского. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело, после расследования его направили в суд.
В декабре 2019 года суд вынес решение о признании мужчины виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Полиция напоминает, что сотрудник правоохранительных органов, который находится при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделён соответствующими функциями.
ИСТОЧНИК KP.RU