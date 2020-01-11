2020-01-11T05:54:59+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 января: умеренный снег и метель

Днём будет довольно тепло
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 11 января: умеренный снег и метельПогода на Ямале 11 января: умеренный снег и метельФото: Татьяна Коркина
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На Ямале 11 января ожидается переменная облачность, местами небольшой умеренный снег и метель. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 C, при прояснении до -18 C. Днём -4…-11 C, местами до -15 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 C, днём -5…-7 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -8…-15 C, днём -4…-7 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-7 C, днём -5…-6 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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