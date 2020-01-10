2020-01-10T16:15:56+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Он поблагодарил ветеранов и сотрудников ведомства за весомый вклад в борьбу с криминалом
Анна Полякова
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Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Фото: yanao.ruГлава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем работника прокуратуры Российской Федерации, который отмечается в стране12 января, и 298-годовщиной со дня образования ведомства.

- На прокуратуре страны лежит большая ответственность по защите интересов государства, прав и свобод наших граждан, – говорится в торжественном обращении главы региона.

Он поблагодарил ветеранов и сотрудников прокурорского корпуса Ямала за весомый вклад в борьбу с криминалом, экстремизмом, коррупцией, добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессионализм и принципиальность.

Дмитрий Артюхов выразил уверенность, что и в дальнейшем плодотворная деятельность по соблюдению законодательства на территории арктического региона будет залогом благополучия ямальцев, укрепления российской государственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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