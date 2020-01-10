10 Янв. 2020 2020-01-10T15:54:27+03:00

В Ноябрьске открылась первая Инженерная школа на Ямале Фото: Администрация Ноябрьска

В этой смене принимают участие 28 страшеклассников

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В Ноябрьске начала работу первая Инженерная школа на Ямале. Она открылась на базе НОУ «Ноябрьская Православная гимназия» Центр духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

В этой смене принимают участие 28 учащихся 9-11 классов школ города. В течение недели слушатели школы пройдут обучение по математике и информатике в рамках подготовки к региональному этапу Всероссийской Олимпиады учащихся.

Занятия проводят ведущие преподаватели Образовательного центра «Сириус» и педагоги муниципальных общеобразовательных организаций, сообщили в департаменте образования администрации Ноябрьска.

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ИСТОЧНИК KP.RU