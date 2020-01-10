2020-01-10T16:53:33+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области

Подозреваемый в преступлении может скрываться на территории города
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

Полиция Нового Уренгоя разыскивает 53-летнего уроженца Оренбургской области с. Таналык. На территории ямальского города он не имеет постоянного места жительства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве уточняют, что мужчина, ориентировка на которого появилась на официальном сайте региональной полиции и распространяется в интернете, подозревается в совершении преступления. Речь идет о покушении на кражу с незаконным проникновением в хранилище.

По имеющейся информации гость Ямала может скрываться на территории Нового Уренгоя. Правоохранители просят незамедлительно сообщить о местонахождении разыскиваемого по телефону: 8 (3494) 24-61-09, 02.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
В Ноябрьске открылась первая Инженерная школа на Ямале
В Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области
На улицах Яр-Сале снегоуборочная техника работает безостановочно
Интернет-продавец посуды облапошил новоуренгойца на 22 тысячи рублей
В Яр-Сале построят новый микрорайон
В Лабытнанги три крещенские купели подготовят на реке Ханымей
В Антипаюте откроется общественная баня за 39 млн рублей
Мошенник фотографией мотора выманил у ямальца больше ста тысяч рублей
Грузоподъемность ледовой переправы через Обь повысилась
До конца года в Салехарде откроются три новых детских сада
Ямальцы стали чаще обращаться за юридической помощью
Надымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайте
Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре
На Ямале устанавливают личность погибшей при пожаре
Пуровские общественники претендуют на президентские гранты
На Ямале усилили меры социальной поддержки
На Ямале из-за штормового ветра закрыты все зимники
В новогодние праздники на Ямале стало на 138 жителей больше
В Ноябрьске школьники ездят в автобусах бесплатно
В Лабытнанги рецидивист зашел в открытую квартиру и стал подозреваемым в краже
Погода на Ямале 10 января: ожидается потепление и усиление ветра
В Новом Уренгое задержали мужчину, вонзившему отвёртку в грудь таксисту