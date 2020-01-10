10 Янв. 2020 2020-01-10T16:53:33+03:00

В Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области Фото: 89.мвд.рф

Подозреваемый в преступлении может скрываться на территории города

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Полиция Нового Уренгоя разыскивает 53-летнего уроженца Оренбургской области с. Таналык. На территории ямальского города он не имеет постоянного места жительства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве уточняют, что мужчина, ориентировка на которого появилась на официальном сайте региональной полиции и распространяется в интернете, подозревается в совершении преступления. Речь идет о покушении на кражу с незаконным проникновением в хранилище.

По имеющейся информации гость Ямала может скрываться на территории Нового Уренгоя. Правоохранители просят незамедлительно сообщить о местонахождении разыскиваемого по телефону: 8 (3494) 24-61-09, 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU