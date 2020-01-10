2020-01-10T15:14:27+03:00
Общество

На улицах Яр-Сале снегоуборочная техника работает безостановочно

Снежные кучи дорожники стараются вывозить за пределы райцентра сразу же
Анна Полякова
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На улицах Яр-Сале снегоуборочная техника работает безостановочно Фото:На улицах Яр-Сале снегоуборочная техника работает безостановочно Фото:
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Непривычно тёплая погода в Ямальском районе в последние дни не только не даёт обустроить зимник Яр-Сале — Аксарка, но и приносит сильные метели. В райцентре глубокие снежные заносы убирают предприятия «Трансгеострой», «Полюс» и управляющая компания. Для этого задействовано 20 единиц техники, сообщает администрации Ямальского района.

Утром 10 января в Яр-Сале начали очищать дороги и тротуары от снега, выпавшего за ночь. Во время снегопада техника будет работать безостановочно, постепенно будут очищены все дороги и тротуары села.

Только за последние сутки вывезено около 50 машин снега. Убирается свежий снег, застывшая наледь и крепкий наст на дорогах. Образовавшиеся снежные кучи дорожники стараются вывозить за пределы Яр-Сале сразу же.

Ярсалицам напомнили, что по вопросам очистки улиц от снега можно обращаться в сельскую администрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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