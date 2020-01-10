Интернет-продавец посуды облапошил новоуренгойца на 22 тысячи рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:02:41+03:00

Аферисту грозит лишение свободы до пяти лет

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой обмана стал местный житель, лишившийся 22 000 рублей.

4 января 2020 года он обратился в полицию с заявлением. Мужчина пояснил, что на сайте бесплатных объявлений нашел объявление о продаже посуды, оплатил полную стоимость покупки. После этого продавец перестал выходить с ним на связь. Товар до настоящего времени не доставлен.

Виновному в мошенничестве грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU