В Яр-Сале построят новый микрорайон

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:51:01+03:00

Для переселенцев из аварийного жилья возведут 6 многоквартирников

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В восточной части села Яр-Сале Ямальского района появится жилой микрорайон. Его поможет создать новая пятилетняя программа по расселению аварийного и ветхого жилья.

Уже ведутся подготовительные работы для начала проектирования квартала. В микрорайоне на улице Фёдорова появятся 6 многоквартирных домов от 3-х до 4-х этажей – всего порядка 144 квартир.

Как сообщили в администрации Ямальского района, замысел по освоению данной территории возник ещё несколько лет назад. За это время участок определен градостроительной документацией, разработан проект планировки территории с учетом нормативов территориальной доступности.

Например, проектными решениями предусмотрены детские игровые площадки, площадки для занятий спортом и отдыха, парковочные места, зоны рекреации, проезды и пешеходные тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU