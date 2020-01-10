2020-01-10T14:40:16+03:00
Общество

В Лабытнанги три крещенские купели подготовят на реке Ханымей

Автобус будет курсировать от Георгиевского храма к берегу реки и обратно
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги крещенские купели подготовят на реке Ханымей Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги крещенские купели подготовят на реке Ханымей Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

Лабытнанги готовится к православному празднику Крещения Господня. Ежегодно городские службы оказывают содействие настоятелю Георгиевского храма иерею Богдану в организации обряда окунания в иордани на реке Ханымей.

Здесь оборудуют три купели: мужскую, женскую и семейную. В отдельном пункте обогрева у лабытнангцев будет возможность угоститься горячим чаем с выпечкой.

В день Крещения Господня, 19 января, в 09:00 состоится служба в Георгиевском храме, которая завершится чином великого освящения воды. В 13-00 на реке состоится освящение воды в купелях. Приобщиться к обряду окунания смогут все желающие до 22-00.

Автобус будет курсировать от Георгиевского храма к берегу реки и обратно. Расписание движения автобуса будет размещено дополнительно.

Набрать освящённой воды жители города смогут из специальной автоцистерны на территории Георгиевского храма с 11:00 до 20:00. Для обеспечения безопасности крещенских купаний будет организовано дежурство бригад МЧС, наряда ОМВД и медиков скорой помощи.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
В Ноябрьске открылась первая Инженерная школа на Ямале
В Новом Уренгое объявили в розыск мужчину из Оренбургской области
На улицах Яр-Сале снегоуборочная техника работает безостановочно
Интернет-продавец посуды облапошил новоуренгойца на 22 тысячи рублей
В Яр-Сале построят новый микрорайон
В Лабытнанги три крещенские купели подготовят на реке Ханымей
В Антипаюте откроется общественная баня за 39 млн рублей
Мошенник фотографией мотора выманил у ямальца больше ста тысяч рублей
Грузоподъемность ледовой переправы через Обь повысилась
До конца года в Салехарде откроются три новых детских сада
Ямальцы стали чаще обращаться за юридической помощью
Надымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайте
Самолет из Москвы, не долетев до Нового Уренгоя, сел в Югре
На Ямале устанавливают личность погибшей при пожаре
Пуровские общественники претендуют на президентские гранты
На Ямале усилили меры социальной поддержки
На Ямале из-за штормового ветра закрыты все зимники
В новогодние праздники на Ямале стало на 138 жителей больше
В Ноябрьске школьники ездят в автобусах бесплатно
В Лабытнанги рецидивист зашел в открытую квартиру и стал подозреваемым в краже
Погода на Ямале 10 января: ожидается потепление и усиление ветра
В Новом Уренгое задержали мужчину, вонзившему отвёртку в грудь таксисту