В Лабытнанги три крещенские купели подготовят на реке Ханымей

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:40:16+03:00

В Лабытнанги крещенские купели подготовят на реке Ханымей Фото: lbt.yanao.ru

Автобус будет курсировать от Георгиевского храма к берегу реки и обратно

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Лабытнанги готовится к православному празднику Крещения Господня. Ежегодно городские службы оказывают содействие настоятелю Георгиевского храма иерею Богдану в организации обряда окунания в иордани на реке Ханымей.

Здесь оборудуют три купели: мужскую, женскую и семейную. В отдельном пункте обогрева у лабытнангцев будет возможность угоститься горячим чаем с выпечкой.

В день Крещения Господня, 19 января, в 09:00 состоится служба в Георгиевском храме, которая завершится чином великого освящения воды. В 13-00 на реке состоится освящение воды в купелях. Приобщиться к обряду окунания смогут все желающие до 22-00.

Автобус будет курсировать от Георгиевского храма к берегу реки и обратно. Расписание движения автобуса будет размещено дополнительно.

Набрать освящённой воды жители города смогут из специальной автоцистерны на территории Георгиевского храма с 11:00 до 20:00. Для обеспечения безопасности крещенских купаний будет организовано дежурство бригад МЧС, наряда ОМВД и медиков скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU