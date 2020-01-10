В Антипаюте откроется общественная баня за 39 млн рублей
Новая баня на десять человек появится в отдаленном северном поселении Тазовского района. Ее строительство в селе Антипаюта планируется завершить летом 2020 года. На возведение бани из средств окружного и местного бюджетов выделено более 39 миллионов рублей.
Местные жители обращались с просьбой построить новую баню во время встреч руководителя территории с населением, сообщили в администрации Тазовского района.
Работы по строительству объекта идут полным ходом: уже проведено устройство свайного поля и ростверка, забурены 15 свай под теплотрассу.
В здании из модульных панелей разместится парная, душевые кабины, раздевалки и комната отдыха. После общестроительных работ строители организации-подрядчика обустроят электрические сети, систему водо- и теплоснабжения, канализацию и линии связи. Заключительным этапом станет благоустройство прилегающей территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU