2020-01-10T13:45:01+03:00
Происшествия

Мошенник фотографией мотора выманил у ямальца больше ста тысяч рублей

Полицейские устанавливают личность афериста
Анна Полякова
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Мошенник фотографией мотора выманил у ямальца больше ста тысяч рублейМошенник фотографией мотора выманил у ямальца больше ста тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Житель с. Халясавэй Пуровского района попался на уловку мошенника и потерял больше ста тысяч рублей.

7 января 2020 года на одном из сайтов он увидел объявление о продаже лодочного мотора. Мужчина позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился об оплате и с доставкой транспортной компанией. После перевода 114 000 рублей на счет указанный незнакомцем заявителю пришло фотоизображение накладной транспортной компании, в которой содержалась информация об отправке лодочного мотора.

Чтобы уточнить информацию о сроках доставки, ямалец позвонил по телефону «горячей линии» транспортной компании, где ему сообщили, что им ничего не известно о доставке мотора, поскольку по указанному номеру накладной данный груз отсутствует. Мужчина понял, что его обманули, и 8 января обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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