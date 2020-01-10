2020-01-10T12:57:22+03:00
Общество

До конца года в Салехарде откроются три новых детских сада

Прием работников в учреждения дошкольного образования уже начался
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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Сразу три новых детских сада будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года в Салехарде. Учреждения дошкольного образования откроются в микрорайоне Восточный, на проспекте Молодежи и на улице Игарской.

На сайте городского департамента образования уже начался набор в кадровый резерв специалистов, имеющих высшее или среднее образование по направлению «Дошкольное образование и педагогика». Всего потребуется около 195 специалистов. Из них 75 человек – это воспитатели, преподаватели музыки, логопеды, психологи, педагоги-организаторы.

- Это очень долгожданный и важный проект для нашего города. У нас есть запас времени, чтобы уже сегодня начать работу по привлечению специалистов. Ведь мы хотим привлечь самых квалифицированных и опытных педагогов, - отметил глава города Салехарда Алексей Титовский.

Он выразил уверенность, что новая мера, введённая губернатором, позволит привлечь преподавательский состав из других регионов. С 2020 года люди, приехавшие на Ямал, будут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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