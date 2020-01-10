2020-01-10T10:27:28+03:00
Происшествия

Надымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайте

Мужчина заполнил анкету для покупки, указав секретные данные
Анна Полякова
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Надымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайтеНадымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайтеФото: Ольга Крыльцова
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В Надымском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты 35-летнего жителя поселка. 8 января он обратился в дежурную часть и рассказал, что неизвестные украли у него почти 50 тысяч рублей.

Выяснилось, что 7 января мужчина решил приобрести на сайте видеокамеру стоимостью 13 500 рублей. Для этого он перешел по указанной ссылке и ввел данные личной банковской карты, включая CVC-код для оплаты покупки. Однако чуть позже он передумал покупать товар и отказался от сделки, заблокировав переписку с продавцом.

Утром 8 января ямалец обнаружил в личном телефоне смс-сообщения об оплате различных покупок, которые он не совершал. Было списано 48 715 рублей.

Уголовное дело завели по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полиция просит не спешить оплачивать покупку товаров и услуг в сети Интернет, не убедившись в надежности продавца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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