Надымчанин потерял 50 тысяч рублей после переписки на сайте
В Надымском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты 35-летнего жителя поселка. 8 января он обратился в дежурную часть и рассказал, что неизвестные украли у него почти 50 тысяч рублей.
Выяснилось, что 7 января мужчина решил приобрести на сайте видеокамеру стоимостью 13 500 рублей. Для этого он перешел по указанной ссылке и ввел данные личной банковской карты, включая CVC-код для оплаты покупки. Однако чуть позже он передумал покупать товар и отказался от сделки, заблокировав переписку с продавцом.
Утром 8 января ямалец обнаружил в личном телефоне смс-сообщения об оплате различных покупок, которые он не совершал. Было списано 48 715 рублей.
Уголовное дело завели по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по ЯНАО.
Полиция просит не спешить оплачивать покупку товаров и услуг в сети Интернет, не убедившись в надежности продавца.
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ИСТОЧНИК KP.RU