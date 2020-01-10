Ямальцы стали чаще обращаться за юридической помощью

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:38:53+03:00

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В Государственном юридическом бюро подвели итоги работы за минувший год. К ямальским юристам за помощью в 2019 году обратились 3,5 тысячи человек. По сравнению с 2018 годом это число выросло почти на 20%. В течение года сотрудники учреждения защищали пенсионные, социальные и трудовые права граждан. Судом вынесено 778 положительных решений в интересах заявителей.

Юридическая помощь доступна и для жителей удалённых уголков Ямала. В течение года специалисты 40 раз выезжали в населённые пункты и фактории, где консультировали местных жителей по различным вопросам. Для школьников и студентов в учебных заведениях автономного округа были проведены уроки права.

В этом году аккаунты юридического бюро появились в социальных сетях и мессенджерах, что сделало правовую помощь ещё более доступной для населения Ямала.

Расширилось количество соглашений, в рамках которых ведётся работа по оказанию правовой помощи и просвещению. Теперь их 50. В 2019 году заключены соглашения с Салехардской епархией Русской Православной Церкви, Дирекцией по развитию сельских территорий, централизованными библиотечными системами муниципальных образований ЯНАО.

Как пояснили в правительстве региона, соглашения с библиотеками позволили ямальцам получать бесплатную юридическую помощь на месте посредством видеоконференцсвязи. Такой возможностью активно пользуются жители села Красноселькуп, посёлков Вынгапуровский и Пурпе.

ИСТОЧНИК KP.RU