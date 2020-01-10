2020-01-10T09:44:48+03:00
Происшествия

На Ямале устанавливают лично погибшей при пожаре

Тело обнаружили ночью во время тушения квартиры
Анна Полякова
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На Ямале устанавливают лично погибшей при пожаре Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале устанавливают лично погибшей при пожаре Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Шурышкарском районе во время ночного пожара 10 января погибла женщина. Ее тело обнаружили спасатели, когда тушили полыхающий дом в селе Шурышкары.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, возгорание в одноэтажном частном доме произошло около двух часов ночи с четверга на пятницу. При тушении пожара в одной из комнат обнаружено тело местной жительницы. В настоящее время устанавливается личность погибшей, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину ее смерти, пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

- Очаг возгорания находился в соседней комнате. Дверь в квартиру была заперта изнутри, - подчеркнули в ведомстве.

Около 6 часов утра пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Дом сгорел дотла. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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