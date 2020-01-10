Пуровские общественники претендуют на президентские гранты

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:28:23+03:00

На поддержку рассчитывают два проекта «Забота–2020» и «Стойбище «Вяп-Тур»

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В декабре 2019 года две общественные организации Пуровского района - «Милосердие» и семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера «Каневская» подали заявки на субсидирование проектов в Фонд президентских грантов. Итоги конкурса подведут до 21 февраля 2020 года.

Если заявку «Милосердия» поддержат, то в Тарко-Сале бесплатно будет реализован проект «Забота–2020». Инвалиды смогут получать социально-бытовые услуги на дому. Для них будет организовано социальное такси. Проект также направлен на содействие в адаптации и трудоустройстве, а также дополнительное обслуживание: содействие в приготовлении пищи и уборке квартиры, оплате коммунальных услуг, в оформлении документов.

Также на получение гранта претендует семейно-родовая община КМНС. Проект «Стойбище «Вяп-Тур» предполагает работу по сохранению и развитию традиционной культуры языка, промыслов, ремесел местных жителей.

Старшее поколение поделится своим жизненным опытом и навыками кочевой жизни с младшим поколением. В рамках идеи пройдет серия практических мастер – классов по пошиву национальной обуви и одежды, выделке шкур оленя, правилам очищения и поведения в чуме. Мероприятия проведут за городом в настоящем ненецком стойбище. Разговаривать можно только на родном языке.

Отметим, на территории Пуровского района зарегистрировано 60 социально ориентированных некоммерческих организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU