На Ямале усилили меры социальной поддержки

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:06:08+03:00

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На Ямале с 1 января качественно улучшились меры соцподдержки. Об сообщила первый заместитель директора департамента соцзащиты населения ЯНАО Оксана Медынская этом 9 января во время брифинга. Все меры соцподдержки с нового года проиндексированы на 3,8%.

Установлена компенсационная выплата трудоспособным лицам, которые ухаживают за неработающими инвалидами I группы в возрасте от 18 лет. Размер выплаты - 18946,10 рубля. Ранее такая мера работала только для лиц, которые ухаживают за инвалидами, которые не достигли совершеннолетия.

Также в три раза увеличивается ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан: подрастет оно с 5997,25 до 18946,10 рубля.

Изменился и порядок возмещения затрат на оплату проезда для детей-инвалидов. Ранее транспортные затраты оплачивались только при проезде на лечение и компенсации подлежала стоимость проезда ребенка. Теперь один раз в год в дополнение к оплате билета ребенка округ возместит затраты на проезд одного неработающего родителя-сопровождающего, цель поездки значения не имеет. Более того, мера будет действовать независимо от выбранного вида транспорта.

Ежемесячную денежную выплату семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей получить проще. Исключено условие о наличие у одного из родителей непрерывного трудового стажа на территории округа не менее полугода. В 2 раза снижен критерий нуждаемости. Размер выплаты в 2020 году составит 16700 рублей.

К тому же, размер регионального материнского капитала увеличился на 150 тыс. рублей и в новом году составил 500 тыс. рублей. Ежемесячное пособие КМНС выросло с 3 до 5 тыс. рублей.

Детали можно уточнить на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО. Для получения услуги — обратиться в профильное ведомство в муниципалитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU