10 Янв. 2020 2020-01-10T08:35:39+03:00

В новогодние праздники на Ямале стало на 138 жителей больше Фото: vk.com личная страничка Дмитрия Артюхова

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На Ямале за новогодние праздники на 138 жителей стало больше. Столько малышей уже появилось на свет с начала года. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поздравил всех родителей с пополнением в семьях на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона рассказал здесь же, что один из малышей родился прямо в карете скорой помощи, которая спешила с роженицей на борту из Вынгапуровского в Ноябрьск. Рано утром бригада врачей приехала на вызов в этот район, который в 100 километрах от города. Маму повезли в перинатальный центр, но примерно на середине дороги малыш решил, что ему пора появиться на свет.

Губернатор поблагодарил бригаду медиков: фельдшера Розу Валееву, врача Николая Конойко и водителя Юрия Пустового. Он отметил, что слаженные действия этой команды помогли родам пройти без проблем, мама и ребенок пока в больнице, но оба чувствуют себя хорошо.

К слову, этот случай стал «боевым крещением» для одного из 12 новых автомобилей «скорой», которые появились в Ноябрьске.

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ИСТОЧНИК KP.RU