2020-01-10T08:36:14+03:00
Общество

В Ноябрьске школьники ездят в автобусах бесплатно

Расходы за поездки детей возьмет на себя городской бюджет
Анна Полякова
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В Ноябрьске школьники ездят в автобусах бесплатноВ Ноябрьске школьники ездят в автобусах бесплатноФото: Ольга Крыльцова
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Проезд для всех школьников Ноябрьска с января 2020 года стол бесплатным. Расходы за поездки детей возьмет на себя городской бюджет. Как пояснили в «Пассажирских перевозках» с нового года кондукторы могут только попросить справку у ребенка об обучении в школе. Однако даже без этого документа из автобуса ребенка никто не высадит.

Глава Ноябрьска Алексей Романов уверен, что данное решение станет существенной помощью многим семьям. Кроме того, новые условия позволят избежать скандальных ситуаций, которые были в других регионах, когда из-за нескольких рублей, которых ребенку не хватало на проезд, его высаживали с автобуса.

- В районе Крайнего Севера, где большая часть года стоит достаточно прохладная погода, это оправданное решение,- отметил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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