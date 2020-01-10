10 Янв. 2020 2020-01-10T06:31:38+03:00

В Лабытнанги рецидивист зашел в открытую квартиру и стал подозреваемым в краже Фото: pixabay.com

Телефон с подключенным мобильным банком он "нашел" в открытой квартире

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Полицейские Лабытнанги раскрыли кража денег с банковской карты. О пропаже 6 тысяч рублей 7 января 2020 года правоохранителям рассказала 49-летняя горожанка.

Выяснилось, что вечером 2 января кто-то, используя телефон женщины, оставленный без присмотра в своей открытой квартире, при помощи мобильного банка перевел деньги на другой счет. Подозреваемым оказался ранее судимый, не работающий местный житель 1986 года рождения.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Вину в совершенном преступлении он полностью признал. В виду непогашенной судимости его заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU