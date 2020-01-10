10 Янв. 2020 2020-01-10T05:40:01+03:00

Погода на Ямале 10 января: ожидается потепление и усиление ветра Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 10 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 3 градуса, пасмурно, вечером ожидается кратковременный снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, небольшой снег – в течение дня. Ветер юго-западный 13 м/с с порывами до 20 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурная погода, снег. Ветер юго-западный 14 м/с, порывы до 20 м/с.

В Надыме - 6 градусов, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 11 м/с.

В Губкинском - 9 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 13 м/с, порывы до 20 м/с.

В Тарко-Сале - 9 градусов, пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 12 м/с, его порывы могут достигать 20 м/с.

В Муравленко -9 градусов, пасмурный день. Ожидаются снегопады. Ветер юго-западный 13-20 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, пасмурно, снег ожидается ближе к ночи. Юго-западный ветер 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU