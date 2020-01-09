В Новом Уренгое задержали мужчину, вонзившему отвёртку в грудь таксисту
В Новом Уренгое полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение, случившееся 6 января 2020 года.
Пьяный пассажир сел в такси. Когда машина прибыла в указанное место, водитель попросил произвести расчет за проезд. Тогда мужчина достал из кармана отвертку и вонзил ее в грудь таксиста. После этого начал требовать у него деньги. Водитель едва отбился от нападавшего, с трудом выбрался из автомобиля и убежал.
Правоохранителям о случившемся сообщил сам таксист. Подозреваемым оказался ранее не судимый 39-олетний местный житель.
На него завели уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Подозреваемый вину признает полностью. С него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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ИСТОЧНИК KP.RU