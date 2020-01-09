2020-01-09T16:19:20+03:00
Общество

Главный музей ЯНАО впервые проведёт конкурс комиксов

Участниками творческого состязания могут стать ямальцы старше 7 лет
Анна Полякова
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Главный музей Ямала впервые проведёт конкурс графических рассказов Фото: yanao.ruГлавный музей Ямала впервые проведёт конкурс графических рассказов Фото: yanao.ru
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Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского впервые проводит конкурс графических рассказов. В рамках VI Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» главный музей региона планирует найти талантливых ямальских авторов, занимающихся искусством комикса, поддержать их и помочь в продвижении.

Участниками конкурса могут стать ямальцы в возрасте от 7 лет. Тема комиксов едина для всех - «Личные истории жителей Ямала». Важное условие: графическая история должна быть законченной, а её сюжет напрямую связан с родной землёй автора.

Комиксы могут быть выполнены в любых техниках, быть аналоговыми или цифровыми, объёмом от 1 до 3 страниц. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 января по 30 июня, сообщает МВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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