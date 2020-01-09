Таркосалинцы определят дизайн новой детской площадки

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:07:27+03:00

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Жители Тарко-Сале сами смогут определить внешний вид новой детской игровой площадки на улице Колесниковой, 4. Реконструкция запланирована на 2020 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Горожанам предстоит выбрать один из четырех проектов. Отличительная особенность каждого из них заключается в форме, дизайне, количестве горок и их высоте. Кроме того, на каждой площадке предусмотрены детские качели, карусели и лавочки.

Напомним, в рамках программы в Тарко-Сале в 2020 году планируют благоустроить 43 двора и реконструировать две детские площадки по улице Евдокии Колесниковой возле 4 и 5-го домов. С дизайн-проектом площадки возле пятого дома горожане определились еще осенью. Также в следующем году предстоит благоустройство пляжной зоны Прибрежного парка. В прошлом году в Тарко-Сале благоустроили 47 дворовых и две общественные территории, напомнили в администрации Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU