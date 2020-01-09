Жители Губкинского решают, каким будет пляж в городе

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:37:42+03:00

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В Губкинском началась разработка концепции благоустройства пляжа. При этом каким будет общественное место – решают сами горожане. На конкурс жители представили девять проектов. По решению жюри во второй тур прошли три идеи, затем губкинцы голосовали за лучший, по их мнению, проект на платформе «Решай!» портала «Живём на Севере».

По итогам опроса максимальное количество голосов набрал проект Расула Алиева. Победитель конкурса инженер-строитель признался, что очень обрадовался, когда узнал, что люди выбрали именно его концепцию.

Второе место занял проект Наталии Шлемкевич «Солнце, Губкинский и пляж – вот, что хочется сейчас». Проект Анны Ауст – третий. Благодарственные письма и денежные сертификаты финалистам вручил финалистам глава города Андрей Гаранин.

Он отметил, что благодаря губкинцам удалось выявить основные направления для благоустройства городского пляжа. На основании лучших предложений из каждого проекта составят общую картину и концепцию на обсуждение общественности.

- Хотим в формате открытого диалога с жителями решить, какой у нас будет пляж. Очень важно, чтобы как можно больше горожан приняли в этом участие, ведь это будет место отдыха, и всем должно быть там комфортно, - считает глава Губкинского.

После того, как губкинцы выскажут свои идеи и пожелания, будет разработано техническое задание и создан проект будущего пляжа Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU