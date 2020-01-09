9 Янв. 2020 2020-01-09T15:24:47+03:00

На вокзале Нового Уренгоя задержали мужчину с наркотиками в кармане Фото: pixabay.com

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Транспортные полицейские Нового Уренгоя в первые дни 2020 года задержали на железнодорожном вокзале местного жителя. При личном досмотре правоохранители обнаружили наркотики у 49-летнего мужчины. Полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета нашли в левом боковом кармане брюк.

По данным экспертов, представленное для проверки вещество содержало в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон. Общая масса изъятого составила 1,82 грамма, что считается крупным размером.

Следователи Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте завели на уренгойца уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU