На вокзале Нового Уренгоя задержали мужчину с наркотиками в кармане
Транспортные полицейские Нового Уренгоя в первые дни 2020 года задержали на железнодорожном вокзале местного жителя. При личном досмотре правоохранители обнаружили наркотики у 49-летнего мужчины. Полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета нашли в левом боковом кармане брюк.
По данным экспертов, представленное для проверки вещество содержало в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон. Общая масса изъятого составила 1,82 грамма, что считается крупным размером.
Следователи Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте завели на уренгойца уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
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ИСТОЧНИК KP.RU