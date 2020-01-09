2020-01-09T14:35:42+03:00
Общество

Жительница Салехарда через суд добилась переезда из опасного дома

Расселить развалюху планировалось в 2026 году
Анна Полякова
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Жительница Салехарда через суд добилась переезда из опасного дома Фото: pixabay.comЖительница Салехарда через суд добилась переезда из опасного дома Фото: pixabay.com
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Прокуратура Салехарда помогла горожанке переселиться из аварийного жилья. Как сообщили в ведомстве, после обращения женщины о нарушении жилищных прав была проведена проверка.

Выяснилось, что северянка с семьей на основании договора социального найма проживает в аварийном доме, который еще в 2018 году был признан подлежащим сносу. Расселить развалюху планировалось в 2026 году.

Однако в 2019 году по результатам обследования дома было установлено, что что жить в доме опасно, поскольку имеется угроза его обрушения.

Тогда прокурор города обратился в суд с иском к администрации МО г.Салехард о возложении обязанности предоставить заявительнице другое жилое помещение взамен аварийного.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой города, заверили в региональном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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