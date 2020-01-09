9 Янв. 2020 2020-01-09T14:13:54+03:00

Аэропорт Надыма станет теплее и доступнее Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Аэропорт Надыма ждут крупные изменения. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, здесь уже установлены обновленные надписи, а в течение года планируется ремонт самого здания аэровокзала.

В региональном ведомстве пояснили, что планируется утеплить и сменить облицовку фасадов. Кроме того, намечен ремонт входных групп, где будут установлены удобные поручни и раздвижные двери с автоматическим механизмом открывания. Ступени у входа также обновят.

В перспективе реконструкция ждет аэродром, где также запланировано строительство новой привокзальной площади.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU