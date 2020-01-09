2020-01-09T13:56:33+03:00
Общество

Мечту второклассника из ЯНАО исполнил мусоросортировочный завод в Тюмени

Для школьника провели индивидуальную экскурсию
Анна Полякова
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Мечту второклассника из ЯНАО исполнил мусоросортировочный завод в Тюмени Фото: Официальная страница администрации города Тюмени vk.comМечту второклассника из ЯНАО исполнил мусоросортировочный завод в Тюмени Фото: Официальная страница администрации города Тюмени vk.com
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Тюменский регоператор исполнил мечту второклассника из Салехарда. Ямальский школьник побывал на мусоросортировочном заводе в Тюмени на индивидуальной экскурсии.

Необычное письмо в адрес Тюменского экологического объединения поступило накануне празднования Нового года. Матвей сообщил, что занимается научным проектом и хочет узнать все об экологии и вторичном использовании ресурсов. Школьник признался, что очень хотел побывать на мусоросортировочном заводе. По словам мамы Матвея, мальчик уже изучил материалы, которые можно переработать, и часто обращает внимание на соответствующую символику в магазинах.

Трогательный интерес маленького любителя природы не оставил равнодушными сотрудников завода, и для ребенка в качестве исключения из-за его любознательности и искреннего интереса к проблемам экологии провели персональную экскурсию.

- Нечасто можно встретить у детей такую искреннюю и четкую позицию к вопросу экологии, – отметил руководитель ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Салехардский школьник во время зимних каникул побывал на всех этапах производственного цикла мусоросортировочного завода и уверенно рассуждал о возможностях переработки ресурсов, сообщили в Тюменском экологическом объединении.

У семьи далеко идущие планы – ребенок уже планирует новые экологические проекты и изучает возможности по сокращению потребления ресурсов в доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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