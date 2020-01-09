2020-01-09T12:48:09+03:00
Происшествия

Чиновника в Новом Уренгое оштрафовали за нерасторопность

Начальник департамента раскошелился на 5 тысяч рублей
Анна Полякова
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Чиновника в Новом Уренгое оштрафовали за нерасторопностьЧиновника в Новом Уренгое оштрафовали за нерасторопностьФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое оштрафовали чиновника, который не успел в установленный срок отреагировать за заявление. Городская прокуратура проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в департаменте городского хозяйства местной администрации. Выяснилось, что в департамент в октябре 2019 года поступило заявление гражданина о нарушении жилищных прав.

При этом ответ заявителю направлен позже установленного 30-дневного срока. Тем самым был нарушен ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пояснили в региональном надзорном ведомстве.

Прокурором города возбудила в отношении начальника департамента дело об административном правонарушении, в результате виновному назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Фактическая уплата штрафа находится на контроле прокуратуры города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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