Инициативные пуровчане могут получить 10 миллионов рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:29:45+03:00

Участвовать в конкурсе могут все желающие

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Жители Пуровского района могут принять участие в конкурсе инициатив. На реализацию лучших идей направят десять миллионов рублей из районного бюджета.

Конкурсная комиссия ждёт от пуровчан проектов по благоустройству дворовых территорий, установки детских и спортивных площадок, ремонту дорог и тротуаров, оснащению учреждений культуры, образования, спорта новым инвентарём, и любым другим направлениям, относящимся к вопросам местного значения.

Как сообщили в районной администрации, право на участие имеют все жители Пуровского района, а также юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации.

Напомним, суть инициативного бюджетирования - жители самостоятельно определяют проблемы, выдвигают идеи по их решению и контролируют расходование средств и качество работ. Такой подход позволяет максимально эффективно расходовать бюджетные средства и привлечь как можно больше пуровчан к решению вопросов местного значения.

Помимо районного конкурса средства на инициативное бюджетирование предусмотрены в бюджете каждого поселения. В Уренгое, Пурпе, Ханымее на реализацию народных идей заложено по миллиону, в Пуровске, Халясавэе, Харампуре и Самбурге по 500 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU