Многоуровневая развязка разгрузит улицы в Новом Уренгое

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:20:16+03:00

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Новый Уренгой посетил депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев. 9 января в рамках региональной недели на Ямале он провел рабочую встречу с главой города Иваном Костогризом.

В беседе затронули темы строительства многоуровневой развязки на пересечении улиц Магистральной, Крайней и Железнодорожной. Новый путепровод, который построят к концу ноября 2021 года, позволит разгрузить трассы города.

Кроме этого, во время разговора градоначальник и депутат уделили внимание теме модернизации аэропорта, которая впервые в России проводится в рамках законодательства о концессионных соглашениях.

Уже началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Строители усилят покрытия на перроне и рулежных дорожках, организуют стоянку самолетов, установят новое светосигнальное оборудование. Также планируется построить новый современный пассажирский терминал с пропускной способностью 840 пассажиров в час и автопарковку не меньше, чем на 150 машин.

Народный избранник также обсудил с главой Нового Уренгоя вопросы организации работы по отлову безнадзорных животных. Напомним, с 2020 года законодательством предусмотрено создание в муниципалитетах приютов для животных.

К этой работе привлечены представители некоммерческой организации. Владимир Пушкарев планирует побывать в городском центре помощи бездомным животным в свой следующий приезд. Далее в рамках региональной недели парламентарий посетит Тазовский район и Ноябрьск, сообщает информационно-аналитическое управление администрации Нового Уренгоя.

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ИСТОЧНИК KP.RU